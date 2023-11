«Flegrea - Un Futuro per Bagnoli», il docufilm torna a girare per l’Italia: tappa a Torino, Genova e Padova

La settimana prossima inizierà per “Flegrea - Un Futuro per Bagnoli”, il docufilm incentrato sul quartiere napoletano e sull’ex sito industriale Italsider (regia di Stefano Romano, produzione Nisida Environment Srl e Zenith), un mini-tour in giro per il nord Italia.

Prima tappa alla Casa del Popolo - Estella di Torino, domani 30 novembre, poi Genova (Libera collina di Castello, sabato 2 dicembre) e infine Padova (Spazio Catai, domenica 3 dicembre). Il docufilm, reduce dalla vittoria del premio Ambiente all’ultimo Documentaria festival di Noto, torna a girare lontano da Napoli dopo aver fatto tappa a Taranto e Pisa negli scorsi mesi.