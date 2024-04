Bagnoli, flashmob contro violenza e illegalità dopo le sparatorie

Un flashmob per dire basta alla violenza e all’illegalità. Lo organizza il Movimento 5 Stelle mercoledì 24 aprile a Bagnoli.

Alle 19.45 portavoce, assessori, attivisti M5S si riuniranno in viale Campi Flegrei - lato stazione della Cumana - per sensibilizzare sul tema della sicurezza ed esprimere vicinanza alla comunità dopo i recenti episodi di sparatorie che hanno interessato i quartieri della zona occidentale della città e non solo.

Un presidio in difesa del territorio e contro la criminalità. Interverranno, tra gli altri, il presidente del comitato di garanzia del M5S, Roberto Fico, il vicepresidente della X Municipalità Sergio Lomasto, i parlamentari Antonio Caso, Marianna Ricciardi, Ada Lopreiato, portavoce e assessori del Movimento 5 Stelle.