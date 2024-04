Circo Loco a Napoli: centinaia di auto e motorini anche sui marciapiedi

Bagno di folla, come da previsioni, per il Circo Loco a Napoli: il party techno underground di Ibiza, tra i più famosi al mondo, si è svolto ieri dalle 14 a mezzanotte all'interno della ex Base Nato di Bagnoli e, nonostante biglietti da oltre 80 euro, si è assicurato la presenza di migliaia di persone soprattutto giovani.

Tante persone però vuol dire anche tanti veicoli da parcheggiare: così, tutto viale della Liberazione - dove sorge la struttura -, viale Giochi del Mediterraneo e le aree circostanti sono presto diventate preda di una sosta selvaggia che ha toccato il suo picco nel tardo pomeriggio. Auto e motorini in sosta in doppia fila, sui marciapiedi, sulle isole di traffico, ai lati delle carreggiate rendendo quasi impossibile il passaggio di pedoni e altri veicoli in un’area di appena qualche kilometro di estensione.

Il caos è diventato ancora più grande in serata quando anche il Palabarbuto e il Palapartenope si sono riempiti, rispettivamente per la partita di basket tra la Gevi Napoli e L’Aquila Trento e per l'evento musicale di Ciro Ricci e Ciro Rigione, in aggiunta all'affluenza del cinema The Space.

Evidentemente insufficienti, a livello numerico, le forze dell'ordine impegnate nella gestione del traffico generato dalle decine di migliaia di persone accorse nella zona.

«Autorizzare un evento di tale portata e in giro nemmeno un vigile», «Hanno parcheggiato anche sugli alberi», sono solo alcuni dei commenti degli abitanti di Bagnoli che si sfogano sul gruppo Facebook “Bagnoli 80124”.