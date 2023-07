«Questo corto è un omaggio a una storia straordinaria, che ha intrecciato quella dell’Italia, e l’ha contraddistinta prima ancora che l’Italia diventasse tale. Quando è iniziata la storia della Federico II, 800 anni fa, l’epoca dell’Italia unita era ancora lontana. Noi abbiamo bisogno di raccontarla questa storia, in ogni modo possibile, anche attraverso questo corto che, con intelligenza e ironia, ci aiuterà a mostrare al mondo quanto è bella la storia dell’università italiana e dell’università napoletana». Comincia così il discorso del rettore dell'Università di Napoli Federico II Matteo Lorito, ospite della 53esima edizione del Giffoni Film Festival, per gli 800 anni dalla nascita dell’ateneo.

La novità si chiama «Buon compleanno Federico» ed è uno short movie, con la regia di Ettore De Lorenzo, che sarà realizzato da Giffoni Innovation Hub insieme alla Federico II.

Un racconto sul coraggio di un imperatore, che, nel 1224, arrivò a sfidare il potere della Chiesa per rimarcare come la conoscenza e il sapere non debbano essere monopolio del potere spirituale.

«Credo che il connubio tra Giffoni e questa celebrazione degli 800 anni sia perfetto – ha ribadito Lorito – perché Giffoni è un’eccellenza, un posto straordinario dove si sente il senso della creatività, della bellezza, dei giovani che vanno avanti, che fanno cose straordinarie e ci fanno avere una bella speranza per il futuro. Noi celebriamo i primi 800 anni della Federico II e guardiamo ai prossimi 800 anni: il futuro è di questi ragazzi, e magari tra di loro c’è il quarto Presidente della Repubblica, visto che nel nostro ateneo si sono laureati ben tre Presidenti della Repubblica. Anche questo è un nostro primato».

«Questa partnership con la Federico II – ha spiegato alla Dire Luigi Sales, head of Original Productions Giffoni Innovation Hub – conferma l’importante ruolo di Giffoni Innovation Hub e la sua capacità di attrarre anche le istituzioni nella realizzazione di contenuti cinematografici di livello. Quella di oggi è una giornata importante sia per Giffoni Innovation Hub che per la città di Napoli perché non solo lanciamo al Giffoni Film Festival la realizzazione questo short movie che coinvolge l’università di Napoli Federico II, e lo facciamo ospitando qui il rettore Matteo Lorito, ma questa mattina, con il Comune di Napoli, e alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, abbiamo presentato in anteprima lo short movie “Un po’ per uno”, realizzato da Giffoni Innovation Hub in collaborazione proprio con il Comune di Napoli».