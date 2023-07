Alfa: «Il Giffoni è bellissimissimo! Vorrei fare film d'animazione»

È “Bellissimissima” la vera canzone dell'estate. Partita dal basso e poi esplosa sui social, è ora sulla bocca di tutti: bambini, adulti, ragazzi, ragazze... giffoners! Non a caso Alfa, all'anagrafe Andrea De Filippi, cantautore genovese (classe 2000) e idolo della GenZ, è stato uno degli ospiti più attesi del Giffoni Music Concept, costola musicale del Giffoni Film Festival, che ha visto (finora) alternarsi in Piazza Lumière Angelina Mango, Federica Carta, Luigi Strangis, Ermal Meta (e altri). Quasi a imitare i Måneskin, in questi giorni a San Siro, anche per lui file di ragazzine “innamorate” a caccia di un autografo o un selfie, o di una semplice chiacchiera (a continuare la masterclass pomeridiana) a cui il giovanissimo si è concesso senza riserve.

Bellissimissima spopola anche al Giffoni Film Festival, che esperienza è stata?

«Avevo già vissuto il Giffoni tre anni fa, in piena pandemia, ma non è lo stesso.

Vedere tanti ragazzi uniti per una passione come quella del cinema è un'esperienza incredibile. Bello che in Italia esista un evento del genere».

Descrivi il Giffoni con una parola.

«Sarò scontato, ma onesto: è bellissimissimo!»

Coi giffoners hai parlato di diversi temi che ti stanno a cuore, dal bullismo all'amore: c'è un'osservazione che t'ha colpito più di altre e quale?

«In particolare una ragazza che ha cominciato a scrivere canzoni per lo stesso mio motivo, ossia perché faticava a integrarsi nella sua scuola. Mi sono rivisto in lei, e ho cercato di darle quei consigli che avrei tanto voluto ricevere».

Tanto per restare in tema, hai scritto anche colonne sonore per film, è una strada che ti attrae?

«Assolutamente, anzi sono appassionato di film d'animazione e mi piacerebbe scrivere storie».

“Bellissimissima” è una delle canzoni dell'estate, ma quale è la tua?

«Complice il recente concerto dei Coldplay, dico “Every Teardrop is a Waterfall”, non è un pezzo estivo (e neppure recente), ma mi emoziona e la ascolto continuamente».

Sui social vanti numeri da capogiro, vivi con l'ansia da prestazione?

«No, forse perché non ho mai finto, e quindi annullo quella barriera che separa il reale dal virtuale».

Sul palco quel ragazzino timido non esiste più, e a proposito di tour, a breve t'aspetta una bella prova.

«Diciamo che sul palco la timidezza diventa adrenalina. E sì, a febbraio mi aspetta il Forum di Assago, il mio primo palazzetto, lo sto già preparando da adesso, e spero di fare qualcosa di indimenticabile».

Tre cose che sono bellissimissime?

«Sicuramente la mia chitarra, fare concerti, e da buon ligure le trofie al pesto da mangiare dopo i concerti!»