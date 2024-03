L'intervista di Alfa al Mattino Tv: «La cover con Vecchioni è merito suo»

«Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato», questo il titolo del nuovo Album di Alfa - classe 2000 - che, ospite alla Web Tv del Mattino, si è raccontato a Federico Vacalebre, partendo dagli esordi della sua carriera fino ad arrivare all'esperienza di Sanremo 2024.

Una delle prime domande poste da Vacalebre riguarda proprio il duetto fatto con Roberto Vecchioni sulle note di «Sogna, ragazzo, sogna» durante la 74esima edizione del Festival di Sanremo, ricordato soprattutto per la forte sintonia che si è palesata tra i due.

«È stato merito suo.

Mi ha lasciato il palco e mi ha dato un'occasione», ha raccontato il ragazzo, facendo trasparire l'emozione provata nel condividere il palco con «un big» come Roberto Vecchioni.

Alfa racconta, poi, gli esordi della sua carriera, spiegando di aver iniziato come rapper freestyle, ma di essersi poi allontanato da questo stile musicale perché più attratto da un altro modo di fare musica. Il cantante racconta anche del suo «ideale di normalità» in riferimento al suo lavoro e di quanto sia importante non perdere i punti fissi della propria vita (gli amici in particolare).

Il discorso arriva poi al suo nuovo album, «Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato». A tal proposito, Alfa spiga che quando ha ideato l'album era felice e si sentiva «connesso con l'assoluto».

Quando pensa all'abum racconta di essersi ispirato alla propria generazione, fatta di giovani arrabbiati. L'intento è stato quello di sottolineare che «ad un certo punto bisogna rendersi conto che anche vivere è bello, che oggi c'è il sole e non è niente male». Un lavoro, dunque, incentrato sull'amore e soprattutto sull'«umiltà dell'amore».

«Amore vuol dire impegnarsi. Io non so cosa vuol dire amare e dunque mi impegno», afferma il cantante.

Infine, Alfa parla del suo concerto a Napoli - programmato per il 16 aprile 2024 al Palapartenope - spiegando che si tratterà di un live un pò «controtendenza», proprio come egli stesso definisce il suo approccio alla musica.

Il resto sarà tutto da vedere durante i concerti del suo primo tour primaverile.