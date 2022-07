Caserta, 120 nuovi alloggi alla Vanvitelli: ex caserma diventerà campus

Oltre 50mila metri quadri per alloggi per studenti, spazi polifunzionali e per servizi. L'ateneo Vanvitelli ha siglato un accordo con il Demanio da cui ha ricevuto in concessione l'area denominata ex Caserma Barducci, sita in via Ferrarecce, a Caserta, all'interno della quale si prevede di realizzare un campus universitario, mediante il recupero funzionale degli edifici storici vincolati esistenti. L'intervento, che dovrà essere finanziato dal Ministero, dalla regione Campania e dall'Adisurc, è in linea con gli obiettivi strategici dell'ateneo di valorizzazione e riqualificazione degli immobili di valenza storica, artistica, culturale ed architettonica.

Si prevede, in particolare, la realizzazione di complessivi 122 posti alloggi, di cui 6 da destinare agli studenti diversamente abili, con relative pertinenze funzionali. L'area si trova a ridosso del centro storico di Caserta (corso Trieste) ed è centrale rispetto alle sedi dell'ateneo presenti in città: a 150 metri dalla sede del corso di laurea di Medicina e Chirurgia di Caserta, a poco più di un chilometro dal complesso di via Vivaldi/viale Lincoln e dal costruendo Policlinico, e a due chilometri dal complesso di viale Ellittico.

La valorizzazione di questo sito borbonico, mediante il recupero e la ri-funzionalizzazione a Campus Universitario, costituisce anche l'occasione di avere una ricaduta socio-culturale sul territorio, con la possibilità di aprire gli immobili all'interesse storico e culturale della popolazione e all'organizzazione di eventi con le associazioni operanti sul territorio.