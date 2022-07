Campania tutela il diritto allo studio: stanziati 23 milioni per i libri

Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania annuncia che: «Anche per l'anno scolastico 2022/2023 Regione Campania garantirà il diritto allo studio per le famiglie meno abbienti. In particolare, sono stati stanziati oltre 23milioni di euro per l'acquisto dei libri di testo o del materiale didattico alternativo richiesto dalle scuole dell'obbligo di primo e secondo grado. La Regione distribuirà tali risorse ai comuni che, a loro volta, le concederanno alle famiglie. Avranno diritto al contributo per i libri di testo famiglie con un Isee da 0 a 10.633 euro e, in subordine, solo in caso di somme residue, da 10.633 a 13.300 euro. Come al solito con il presidente De Luca abbiamo predisposto misure concrete e veloci per venire incontro alle esigenze delle famiglie».

