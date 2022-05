Gli appuntamenti della settimana a Caserta e in provincia

INCONTRI

Martedì (ore 10) alla Fattoria Fuori di Zucca, nel Parco dell’ex Maddalena ad Aversa, nell’ambito dell’incontro “Sorrisi e fioriture oltre il disagio”, si discuterà di disabilità ripercorrendo alcune tappe del progetto “La Fattoria della Salute A.S.S.” per persone affette da disturbo psichico e autismo.

FAMIGLIE

A Caserta, nei Giardini Maria Carolina, sono tornati i dinosauri. La mostra “Living Dinosaurs” è un viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della terra estinti ormai milioni di anni fa. Fino al 26 giugno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 22 con orario continuato.

LIBRI

Sabato e domenica alla libreria comunale “Alfonso Ruggiero di Caserta si terrà la Festa del Libro. Una due giorni tra stand, dibattiti, incontri con autori, laboratori. In particolare la giornata del sabato sarà dedicata all’editoria e alla lettura per adulti, la domenica all’editoria e alla lettura per bambini e ragazzi.

MOSTRE

Lunedì al Museo Michelangelo di Caserta è in programma alle 18.30 il vernissage della mostra "IV Dominio - alla conquista dello Spazio" con l'esposizione di opere di Claudia Mazzitelli ed Alfredo Avagliano. In mostra fino al 3 giugno opere d’arte ispirate ai progetti e alle conquiste spaziali del nostro tempo.

MUSICA/1

Per il primo appuntamento della programmazione "Trattoria musicale", la trattoria moderna Radis, a San Prisco, venerdì ospita il concerto di Antonio Onorato. Il musicista sarà in trio, affiancato da Marco de Tilla e Raffaele Natale.

MUSICA/2

A Casapulla, nel SottoScala di Radio Zar Zak, sabato arriva Lowell Levinger “Banana”, fondatore di The Youngbloods, storica rock band made in USA icona degli anni ’60. Per l'occasione sarà accompagnato da Alex Valle, uno dei pochissimi Pedal Steel Players, attualmente in Tour con Francesco de Gregori.

TEATRO/1

Si chiama "Italiani brava gente" lo spettacolo scritto e diretto da Enrico Maria Falco che racconta il fenomeno migratorio italiano con l’ironia e l’essenza dei sentimenti nostrani. Sarà in scena venerdì al teatro Ricciardi di Capua.

TEATRO/2

Da venerdì a domenica la compagnia teatrale amatoriale "Il Sogno" porterà sul palco del teatro Città di Pace, a Caserta, lo spettacolo "A meglia parola e' chella ca' nun se dice". La regia è di Benito Letizia.

(Per segnalare scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)