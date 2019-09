Domenica 22 Settembre 2019, 12:50

Aveva nascosto oltre cento grammi di hashish sotto la cuccia del cane, in un recinto del giardino della sua abitazione ma il particolare non è sfuggito agli agenti del commissariato di polizia di Maddaloni che hanno arrestato un 22enne di San Felice Cancello.Il giovane G.Z. era stato notato in precedenza all'esterno della sua abitazione con fare sospetto. Successivamente, gli agenti hanno eseguito una perquisizione personale e poi nella sua abitazione dove hanno trovato le prime cinque stecche di hashish in una dispensa. Nel controllare il giardino dell'abitazione sono poi arrivati ai 110 grammi di droga nascosti sotto la cuccia del cane. Il 22enne ha beneficiato degli arresti domiciliari.