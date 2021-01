CASERTA - Tre fratelli ricoverati all'ospedale di Caserta, di cui uno di 24 anni in gravi condizioni che rischia la vita, per l'esplosione di botti durante la notte.

I tre, stando ad una prima versione dei fatti, sarebbero scesi in strada al «Parco Primavera», in località Tuoro. Secondo quanto accertato dai carabinieri, i tre giovani, intorno alla mezzanotte e mezza, quando le esplosioni dei botti sembravano diminuire, hanno ammassato a mò di piramide numerosi petardi per ottenere una grossa e rumorosa deflagrazione, sono rimasti feriti nell'onda d'urto, e finiti in ospedale in gravi condizioni. Il ragazzo di 24 anni ha numerose fratture ed ustioni, il fratello di 16 ustioni sul 30 per cento del corpo ma non è grave, il terzo se l'è cavata con ferite lievi.

APPROFONDIMENTI IL BILANCIO Capodanno, a Benevento e nel Sannionessun ferito per i botti di... IL BILANCIO Botti di Capodanno, due personeferite nel Salernitano

In molti comuni erano in vigore divieti di sparare, ma nessuno li ha rispettati. Danneggiate anche alcune auto parcheggiate. Due persone sono rimaste ferite in modo lieve a Casaluce e sono stasti portati all'ospedale Moscati di Aversa. Ad Arienzo un uomo si è ferito mentre apriva delle ostriche ed è stato costretto alle cure in ospedale.

Ultimo aggiornamento: 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA