Caserta, torna il Carditello festival con grandi ospiti e obiettivi sostenibili

Il real sito di Carditello è pronto ad ospitare il Carditello festival che, da sabato 2 luglio a sabato 30 luglio 2022, animerà il sito borbonico con concerti e spettacoli live, integrando l'offerta culturale e i percorsi nei boschi. Dopo essere stato considerato per decenni il simbolo del degrado e dell’abbandono nella "terra dei fuochi", e dopo aver resistito alle ferite del tempo e della criminalità organizzata, oggi Carditello è un modello di riscatto per l’intera comunità, aperto a famiglie, bambini e rifugiati. Lo spettacolo si propone di diffondere e far rivivere la “canzone napoletana” classica e contemporanea, attraverso un viaggio sensoriale capace di trasportare il pubblico nel cuore pulsante della città di Partenope. In questo scenario, si colloca l’intenso e singolare docu-film realizzato e girato per le strade di Napoli dal regista italo-americano John Turturro che ha voluto raccontare la canzone napoletana, ripercorrendone la storia e sottolineando la sua vivacità e modernità.

La rassegna musicale rappresenta una sfida culturale senza eguali che, narrando emozioni e sensazioni senza tempo, intende imprimere con coraggio una svolta e un rilancio dell’identità e dell’estro che contraddistinguono il territorio. Ad aprire la terza edizione, sabato 2 luglio, il format Passione Live con i più interessati cantanti della scena musicale napoletana: Raiz, Enzo Gragnaniello, 'O Zulù , Francesco di Bella , FLO, Maldestro, Gnut, Irene Scarpato, Simona Boo, accompagnati sul palco da musicisti eccezionali come Marco Caligiuri , Davide Afzal, Fofò Bruno , Caterina Bianco ed Ernesto Nobili. Il progetto artistico è diretto del giornalista Federico Vacalebre.

Secondo appuntamento con il Back to the future live tour di Elisa, venerdì 8 luglio, che ha scelto il Carditello Festival per lanciare un messaggio legato alla sostenibilità ambientale. Un vero e proprio festival green, in location dal particolare valore naturale e paesaggistico, promosso sulla base di un protocollo per un basso impatto ambientale. Elisa, dunque, è la voce italiana che porterà a Carditello il messaggio di #FlipTheScript: l'impossibile che diventa possibile se si agisce insieme, che significa riprendersi il mondo che appartiene a tutti. Un nuovo paradigma culturale, sociale ed economico, e un forte segnale al Paese sulla responsabilità di tutti verso l'ambiente. E non solo. Durante il tour, prenderà vita il progetto music for the Planet, realizzato da Music Innovation Hub ed Aworld a favore di Legambiente, per la messa a dimora di alberi in diverse aree italiane. Il processo di rigenerazione e di implementazione del verde urbano coinvolgerà diverse comunità e realtà di rilevanza sociale.

Terza data con Alice,venerdì 22 luglio, nome d’arte di Carla Bissi, una delle cantautrici italiane più note e amate dal grande pubblico, che dedicherà un concerto a Franco Battiato. Alice riesce ad omaggiare l’artista siciliano con autenticità ed eleganza, sia perché sua amica e collaboratrice dagli esordi, ma soprattutto per quell’affinità artistica che da sempre li lega e che la rendono un’interprete unica della musica di Battiato: canzoni che appartengono ai suoi diversi periodi compositivi - alcune mai cantate prima e altre cantate per la prima volta nel 2016 nel tour Battiato e Alice - con una breve incursione anche nelle sue cosiddette canzoni mistiche.

La voce iconica di Eduardo De Crescenzo e il pianoforte eurocentrico di Julian Oliver Mazzariello, sabato 23 luglio, interpretano a Carditello venti grandi classici napoletani in Avvenne a Napoli, passione per voce e piano. Ripercorrono il prestigioso canzoniere dai suoi esordi, intorno al 1800, fino al 1950 quando, con lo sbarco degli americani, arriverà in Italia il jazz e la musica cambierà per sempre. Come in una macchina del tempo, alla ricerca del suono perduto, trasportano l’ascoltatore nelle atmosfere di un mondo artistico incantato che raccontò in versi e in musica la bellezza della città e il suo umano sentire. Introduce all’ascolto Federico Vacalebre, giornalista, critico musicale, autore cinematografico e teatrale. Guida sapiente negli umori musicali, culturali, ma anche storici, politici e sociali che determinarono la gloria e la caduta di un fenomeno artistico che ancora identifica, insieme con l’opera, la musica italiana nel mondo. L’album, con venti classici tra i più prestigiosi del repertorio, il cd e il libro di Vacalebre che racconta le “Storie del Canzoniere”, introdotte da uno scritto suggestivo “Il restauro gentile” di De Crescenzo, è pubblicato e distribuito nelle librerie e negli store digitali da La nave di Teseo.

A chiudere il Carditello Festival 2022, sabato 30 luglio, l’omaggio straordinario di Mario Incudine con Carditello - Opera popolare per la Campania Felix, dedicata alla storia del Real Sito di Carditello. Un percorso musicale, attraverso brani inediti, racconti, canzoni e ballate, legato alla storia, alla cultura e alla cronaca del sito borbonico.