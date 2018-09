CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 21 Settembre 2018, 12:30

I segreti della famiglia non sono più al sicuro. Da quando si è pentito Nicola Schiavone, primogenito del boss Sandokan, ha riempito pagine e pagine di verbali. Tutto top secret, per ora, ma si sa che sui fratelli sta cercando di bissare perché, dice il pentito, «sono stato al 41bis dal 2010». Ma ci sono due episodi, almeno due, che risalgono al periodo precedente il suo arresto e la sua detenzione al carcere duro. Due delitti che andranno riscritti. Uno è quello di Carlo Amato, ucciso durante una festa di liceali a Santa Maria Capua Vetere. Accoltellato sotto gli occhi di centinaia di ragazzi ma nessuno all'epoca fu un grado di aiutare i carabinieri a fare giustizia tanto che il padre della vittima, Salvatore Amato, mise su un esercito per farsi giustizia da solo e dichiarò guerra ai Casalesi. Un'impresa folle, all'epoca. Era il 1999 e quelli di Casal di Principe avevano potere di vitae di morte su tutto il Casertano, fatta eccezione per l'area di Marcianise, regno incontrastato dei Belforte. Era il mese di giugno del 1999 quando Carlo Amato fu accoltellato a morte e si vociferò che in quella discoteca, quella sera, c'erano i figli di Sandokan. Nessun riscontro per gli investigatori, se non la guerra che Amato senior scatenò contro i Casalesi. Ma a vent'anni da quei fatti, Nicola Schiavone potrà finalmente fare chiarezza e spiegare chi e perché uccise Carlo e cosa accadde a Michele Della Gatta, all'epoca amico inseparabile degli Schiavone crivellato di colpi qualche giorno dopo la morte di Carlo Amato. Il messaggio che volevano far passare i Casalesi era quello di «giustizia è fatta». Ovvero «Della Gatta ha ucciso Amato e noi lo abbiamo eliminato». Fine delle ostilità. Ma non fu così. Per qualcuno i colpi di pistola contro Della Gatta furono un modo per zittirlo per sempre, perché si drogava, era vulnerabile, e poteva raccontare la vera storia della fine di Amato. E così «inguaiare» i figli di Sandokan. Dopo il suo omicidio, la storia di quel mese di giugno del 1999 parla dei cadaveri di altri quattro ventenni. Sei morti ammazzati. Per due di loro, Schiavone jr potrebbe fornire la vera ricostruzione dei fatti.