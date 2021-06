Castel Volturno, il sindaco si dimette senza più maggioranza in Consiglio

Da due anni in carica, Luigi Petrella, sindaco del centrodestra di Castel Volturno, ha sempre dovuto rincorrere i suoi consiglieri comunali per avere la maggioranza nell’ assise cittadina. Oggi, all’ennesima fumata nera, quando durante il consiglio comunale si è accorto di non avere i numeri per andare avanti, preso evidentemente dall’impeto il sindaco di Fratelli d’Italia ha rassegnato le sue dimissioni. Petrella adesso ha 20 giorni di tempo per ricompattare il suo gruppo, diversamente le dimissioni saranno ratificate e Castel Volturno si avvierà al voto anticipato.