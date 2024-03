Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

CINEMA

A Caserta, al cine-teatro Don Bosco, per il Cineforum di Caserta Fillm Lab venerdì arriva Marco D’Amore con il suo “Caracas”. Il film sarà sul grande schermo di via Roma alle 17.30 ed alle 20.45. Il regista incontrerà il pubblico al termine della proiezione delle 20.45.

LIBRI/1

“Declinato al femminile” è il nuovo ciclo di incontri della Libreria Spartaco, a Santa Maria Capua Vetere, curato dall'avvocata Iulia Iemma. Protagonista del primo appuntamento, fissato giovedì, sarà Maria Pia Di Donato, ricercatrice del Cira di Capua che per tutto il mese di gennaio ha partecipato alla 39esima spedizione italiana in Antartide. A condurre i lettori al Polo Sud sarà affiancata dallo scrittore Filippo Tuena (in collegamento streaming) e dal romanzo vincitore del Premio Viareggio “Ultimo parallelo” (Il Saggiatore), in uno scambio stimolante tra pagine scritte ed esperienza diretta.

LIBRI/2

Giovedì presso le Biblioteche Civiche Suessolane, a Santa Maria a Vico, prende il via il ciclo di appuntamenti “Incontri con l’autore”.

Ospiti l’autore Sandro Ghiani e sua moglie Rosa Castrogiovanni, autori del libro "Pane e Zucchero".

MOSTRE

Alla Reggia di Caserta, nei grandi spazi di 3000 mq della nuova Gran Galleria, si visita fino a luglio la mostra fotografica “Visioni”, una celebrazione dedicata a Luigi Vanvitelli, che esplora la fusione tra architettura e paesaggio attraverso gli occhi di Luciano D’Inverno e Luciano Romano

TEATRO/1

Lunedì Francesco Paolantoni è al teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere con lo spettacolo "O Tello, o...io!". La commedia mette in scena le disgrazie di una compagnia teatrale alle prese con l’Otello di Shakespeare. Tra deliranti discussioni interpersonali tra i vari attori e dissertazioni sul senso stesso del teatro amatoriale, inevitabilmente la tragedia prende una piega ben diversa da quella immaginata dal Bardo.

TEATRO/2

Da martedì a giovedì al teatro Lendi di Sant’Arpino c’è Arturo Brachetti con “Solo - The Legend of quick change”. Protagonista è il trasformismo, quell’arte che ha reso l’artista celebre in tutto il mondo e che qui la fa da padrone con oltre 60 personaggi, molti ideati appositamente per questo show.