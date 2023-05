Caserta, diga di Presenzano: il prefetto approva il piano contro le calamità

Il prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, ha approvato il documento di protezione civile relativo alla diga di Presenzano, dopo un percorso di confronto e di valutazione condiviso con il gestore dell'impianto, Enel Green Power Italia S.r.l., e tutti gli enti interessati, ovvero il Comune di Presenzano, la Regione Campania, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione generale per le Dighe e Infrastrutture idriche ed elettriche) e il comando provinciale Vigili del Fuoco di Caserta.

L'impianto della centrale a ciclo chiuso, costituita da due bacini dalla capacità di circa sei milioni di metri cubi ciascuno, e con un dislivello relativo di circa cinquecento metri, è tra i più importanti della rete italiana, anche grazie alla sua posizione, pressoché baricentrica rispetto ai grandi centri urbani di Roma e Napoli e alla vicinanza con la principale dorsale nazionale di trasporto d'energia.

Il nuovo documento di protezione civile è stato elaborato in base alle indicazioni tecniche del Mit -Ufficio Tecnico Dighe di Napoli, e individua le condizioni per l'attivazione del sistema di protezione civile, le comunicazioni e le procedure da attuare in caso di rischio diga, ovvero il rischio derivante da eventi, temuti o in atto, che possano interessare o compromettere la sicurezza della diga e dei territori contigui, e di rischio idraulico a valle, ovvero il rischio conseguente all'attivazione degli scarichi della diga, con eventuali onde di piena e rischio di esondazione.

«Ringrazio tutti gli enti coinvolti per il lavoro svolto in sede istruttoria», ha sottolineato il Prefetto Castaldo. «Il contributo di esperienze e conoscenze messo da tutti proficuamente a disposizione - ha aggiunto - è stato essenziale per la redazione del documento, che costituisce un tassello importante per il rafforzamento degli strumenti di prevenzione dei rischi sul territorio».