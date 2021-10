Caserta e Benevento, 31 arresti oggi: smantellata la rete dello spaccio

Da Maddaloni a Montesarchio, da Arpaia a San Felice a Cancello: questa, la rete che attraversa due province nel sistema territoriale dei pusher arrestati questa mattina dai carabinieri di Maddaloni in una operazione eseguita al termine di una indagine iniziata nel 2018 e coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere.

Nella rete dei carabinieri sono finite anche tre donne: Marianna Napolitano, Concettina Onesti e Jerica Stellato. In maniera parallela, i carabinieri di Santa Maria Capua Vetere e di Casal di Principe hanno arrestato altri pusher. Tutte le attività dì oggi, anche se non strettamente collegate assestano un duro colpo allo spaccio dì stupefacenti nella provincia. L’Arma coordinata dalla Procura, ha eseguito in due giorni 31 misure cautelari.