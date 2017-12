Operazione Strade Sicure: i militari fermano quattro extracomunitari mentre appiccano un rogo di rifiuti tossici

Venerdì 29 Dicembre 2017, 16:18 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 16:18

Non si ferma nemmeno in questi giorni l’attività dell’Esercito con l’Operazione “Strade Sicure” impegnato nel prevenire e reprimere i reati ambientali nella Terra dei Fuochi.Questa mattina i militari del Raggruppamento Campania hanno notato un’auto sospetta in una strada secondaria in un'area a ridosso del Comune di Villa di Briano. Giunti prontamente sul posto hanno colto in flagranza un uomo intento a sversare illecitamente della guaina bituminosa dal cofano posteriore della propria auto.Negli stessi frangenti un’altra pattuglia, in un terreno nella periferia di San Tammaro, fermava quattro extracomunitari intenti ad appiccare un rogo di rifiuti tossici.In entrambi i casi venivano allertate le forze di polizia che procedevano a denunciare e sanzionare i colpevoli così come previsto dalle normative ambientali.