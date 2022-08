Caserta, in fiamme il Duel ultimo cinema rimasto in città

È l'unico cinema rimasto a Caserta. Ieri è andato in fumo. E con lui si è ridotta in cenere la speranza che la città possa avere un altro cenacolo di distribuzione di cultura cinematografica. Le fiamme si sono estese dalla sala sull'estrema destra del cinema Duel di via Mascagni, a due passi dalla pizzeria, per poi diffondersi all'ingresso principale. La hall (il biglietto da visita) è stata rasa al suolo dall'incendio. Sul posto si sono recate subito due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta con relative autobotti, mentre lungo la strada sostavano gli agenti della Polizia Municipale per dirigere il traffico.

L'incendio è scoppiato intorno alle ore 19 di ieri, ma alle 21 era già quasi estinto del tutto. Le cause? Nessuno fornisce una versione definitiva. Contattato al telefono, il gestore della multisala Silvestro Marino ha spiegato: «Stiamo andando sul posto, siamo frastornati da questa notizia». Tutta la città lo è stata, ieri. Pare che l'incendio sia stato innescato dall'interno della sala, ma solo oggi si saprà con certezza se si tratta di un disastro doloso avviato con liquido infiammabile. Difficile pensare a un corto circuito, ma tutto è possibile. A conti fatti, il cinema Duel pare non vivesse un periodo facile: gli incassi c'erano, ma le iniziative non pare fossero corroborate dalla presenza di attori (non sempre). E pensare che Caserta è una fucina di attori famosi. Pochissima, per la verità, è anche la scelta del ristoro interno alla sala con solo due contenitori per Popcorn e poco altro all'ingresso. Sullo sfondo, diversi annunci e sollecitazioni della politica locale per «salvare» il Duel, ma nessuno ha mai teso la mano. Eppure, solo un anno fa, il Duel si fece capofila di una discussione con l'iniziativa «Parliamo di Caserta città Cultura» promossa dal coordinamento Rinascimento. Ieri, la distruzione dell'ultimo baluardo di cinema, mentre fioriscono e vanno a gonfie vele le altre multisale come quella interna del centro Commerciale Campania oppure il Big di Marcianise.

Nel corso degli anni, Caserta ha visto impoverirsi dal punto di vista della cultura cinematografica, a dispetto delle sue periferie scelte, invece, come set di numerose serie televisive: si pensi all'Amica Geniale. Ed è stato proprio l'avvento della televisione che ha portato pian piano alla chiusura del cinema Comunale, per poi passare al cinema Esedra e finire con i cancelli serrati della piccola sala Roma (conosciuta dai casertani come Pinocchietto) e il cinema San Marco, ora gettato a terra per far posto a una Spa e tanto altro. Ai cittadini, resta solo cenere.