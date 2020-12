Caserta, la giunta approva progetto di 2 milioni per il recupero del complesso Sant'Agostino

CASERTA- La Giunta comunale di Caserta ha approvato il progetto definitivo del primo lotto funzionale relativo al Recupero e alla Valorizzazione del Complesso ex Cenobio Sant' Agostino. Il costo dell'intervento

trova l'intera copertura finanziaria di oltre due 2 milioni di euro nel «Programma Integrato Città Sostenibile - PICS Por Campania 2014-2020». Il secondo lotto funzionale sarà eseguito con nuove linee di finanziamento che la Regione Campania sta impegnandosi a reperire, sebbene lo studio sia stato effettuato sull' intero complesso per avere un progetto correttamente cantierabile. L'obiettivo finale è inserire il complesso monumentale all'interno del circuito turistico cittadino per implementare i siti museali necessari ad offrire una proposta turistica di eccellenza.

