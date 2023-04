“Mettici la faccia, uno schiaffo alla criminalità”, incontro al teatro del Buon Pastore con il Liceo Manzoni

Un appuntamento per discutere di legalità quello organizzato dal Liceo “Manzoni” di Caserta per giovedì 27 aprile, alle 10.15, presso il teatro del Buon pastore. “Mettici la faccia: uno schiaffo alla criminalità!”, questo il titolo dell’incontro promosso dal “Manzoni” in sinergia con l’associazione culturale “Etica Futura”, col patrocinio dell’amministrazione comunale di Caserta e con la collaborazione di Radio Marte.

L’evento è dedicato a due vittime del dovere, il Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Gennaro Autuori e l’Agente Michele Del Giudice.



Saranno la dirigente scolastica del Liceo “Manzoni” Adele Vairo e il sindaco di Caserta Carlo Marino a aprile i lavori. Seguiranno gli interventi di Nicola Molteni, Sottosegretario di Stato, del procuratore di Foggia Silvio Marco Guarriello, del dirigente della Polizia di Stato e responsabile Dia, Claudio De Salvo. Ospiti della giornata Simone Montedoro, attore della serie TV “Sotto copertura”, e il cantante Luca Caiazzo, in arte “Lucariello”, che ha dato voce alla canzone rap “Miettice ‘a faccia”.



Nel corso della mattinata avrà luogo la premiazione degli studenti del Liceo “Manzoni” che hanno partecipato alla prima edizione del Contest “Mettici la faccia”, concorso nato dalla volontà di rinnovare l’attenzione ai temi della legalità, delle mafie e della cittadinanza attiva.