Mondragone, mostra “Living Dinosaurs” alla scoperta dei giganti del passato

Arriva a Mondragone, da sabato 6 agosto, la mostra “Living Dinosaurs”. Un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della terra estinti ormai milioni di anni fa. Una emozionante e fantastica escursione tutta da vivere nel “Club insieme” in via Domiziana 16. Per tutta la famiglia fino al prossimo 11 settembre, tanti dinosauri che respirano e si muovono come se fossero vivi. Ogni dinosauro presenta movimenti, colori e suoni realistici, offrendo al visitatore incontri unici di vita quotidiana con queste enormi creature. Il team di esperti ha lavorato alla creazione di ogni singolo dinosauro considerando i minimi dettagli. Display illustrati e pannelli informativi spiegano la storia dei dominatori della terra di milioni di anni fa con un linguaggio semplice, di facile comprensione ed apprendimento per tutti.

Per i visitatori la mostra dei record si tramuta in una passeggiata indimenticabile tra i diversi habitat di ogni dinosauro. Con l'aggiunta di diverse aree didattiche e, a richiesta, l'utilizzo di moderni visori 3D, tutti potranno provare un'esperienza emozionante, apprezzando la maestosità in movimento di questi incredibili animali scomparsi, come se fossero stati conservati e protetti alla pari di quelli del celebre film “Jurassic Park”. Faccia a faccia con il cattivissimo Tyrannosaurus Rex, con l’erbivoro Triceratops, con il maestoso Brachiosaurus: dinosauri volanti e che camminano verso di voi, pronti ad essere osservati e fotografati, l’effetto meravigliasarà assicurato. Uno spasso per i bambini e un'occasione unica anche per gli adulti, per imparare e divertirsi, scoprendo tutti i segreti dei giganti del passato, dalla loro prima apparizione sulla Terra alla loro misteriosa estinzione.