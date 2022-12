Capodanno Caserta a eventi zero. Non c'è una sola iniziativa programmata dal Comune né da nessun altro ente o associazione. Così, i cittadini, ma anche i turisti che hanno scelto la città della Reggia dovranno eventualmente organizzarsi autonomamente. Ben lontani i tempi dei concerti in piazza Carlo di Borbone, o in piazza Dante, e anche quelli, tanto attesi e apprezzati, che si svolgevano l'1 gennaio nella Reggia, o ancora le rappresentazioni musicali ospitate nelle varie chiese della città anche a cura delle numerose corali in attività, quest'anno, la città appare anche in questo periodo ancora meno accogliente e propositiva.

«Una scelta consapevole e meditata», secondo l'assessore alla Cultura, Enzo Battarra. Che spiega: «Ci sembrava inopportuno programmare manifestazioni per una serie di motivi, crediamo, più che validi. Intanto, la pandemia che non è tutt'altro che sconfitta, dunque, è preferibile non favorire assembramenti. Poi la guerra alle porte di casa, che dovrebbe predisporci ad un atteggiamento di rispetto nei confronti di chi in questo momento soffre. Ancora la crisi energetica che consiglia di evitare sprechi di qualsiasi genere. Infine, ma non ultimo, un aiuto, sebbene indiretto a bar e locali che hanno tanto sofferto nei due anni passati caratterizzati dal rovinoso lockdown. In questo modo, speriamo che non perdano ancora clientela ed introiti». Così, i casertani che volessero partecipare a qualche evento, tra stasera e domani, non potranno fare altro che spostarsi nei dintorni della città, oltre, ovviamente, per chi volesse, a visitare la Reggia, aperta domani, prima domenica del mese ad ingresso gratuito.

Nel frattempo, in provincia ci si dà da fare. Stasera, a Sessa Aurunca, si svolgerà, dalle 23, in piazza XX Settembre, uno spettacolo con Mimmo Foresta, Gianluca Manzieri, Rafael o pazza, Luca Sepe, Paola Mercurio, Pietra Montecorvino ed Eugenio Bennato. A Capua spettacolo di fuochi pirotecnici organizzato in piazza dei Giudici dalla Pro Loco. Domani a Cellole, ci sarà il concerto di Enzo Avitabile ed i Bottari. A Marcianise, sempre domani, alle ore 22 nella chiesa di San Carlo, grande concerto di Capodanno. Eventi sono in programma nella giornata di San Silvestro anche in diverse strade del comune di Cervino. Mentre Casagiove saluterà il nuovo anno in musica con un concerto Gospel che si terrà lunedì alle 20, nella parrocchia di Santa Maria della Vittoria a Coccagna.

E poi c'è Napoli e la sua straordinaria bellezza, troppa per non soffrire della vicinanza, con tante iniziative, concerti, anche quello seguitissimo in piazza del Plebiscito, i fuochi pirotecnici sul lungomare. Un'alternativa estremamente attraente e particolarmente vicina per poterla escludere. Sono, infatti, tanti i casertani che si sposteranno nel capoluogo partenopeo.