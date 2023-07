L'Ufficio scolastico provinciale di Caserta, di cui è dirigente Monica Matano, ha pubblicato l'elenco del personale docente di ogni ordine e grado autorizzato per il biennio 2023/2024 al rapporto di lavoro a tempo parziale. Le autorizzazioni sono complessivamente 226 di gran lunga superiori al dato del precedente biennio dove i docenti autorizzati furono 195. Dei 226 part time, 18 sono della scuola dell'infanzia, 41 della primaria, 49 della secondaria di primo grado e 118 di quella di secondo grado. Le richieste di part time nella scuola casertana, quindi, secondo i dati diffusi dal provveditorato, aumentano e in particolare sono sempre più docenti a richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. La durata del part time è di due anni, trascorsi i quali si può chiedere il ritorno a tempo normale. È riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata quando l'orario part-time non superi la metà dell'orario pieno.

Il tempo parziale può essere realizzato con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi o con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, non meno di tre giorni e con orario compreso tra 8 e 12 ore settimanali per i docenti delle secondarie di primo e secondo grado. Per la scuola dell'infanzia, le ore oscillano tra le 12,5 e 18 mentre per la primaria dalle 11 alle 18 ore. Il provveditore Monica Matano ha fissato, in base alla norma, al 25% della dotazione organica complessiva il contingente da destinare alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. I docenti delle secondarie di secondo grado che hanno richiesto il part time sono soprattutto quelli che insegnano scienze giuridiche ed economiche (classe di concorso A046), scienze economico aziendali (A045), chimica (A034), matematica (A026), informatica (A041), matematica e fisica (A027), scienze e tecnologie delle costruzioni (A037), scienze e tecnologie meccaniche (A042), scienze tecnologie e tecniche agrarie (A051). Le maggiori richieste sono state fatte dai docenti di istituti tecnici industriali, tecnici per geometri, tecnici commerciali e professionali.

Per le secondarie di primo grado, invece, i docenti che hanno chiesto il part time sono prevalentemente appartenenti ai seguenti insegnamenti: italiano (A022), matematica (A028), tecnologia (A060), inglese (AB25), arte e immagine (A001), musica (A030), scienze motorie e sportive (A049), tecnologie (A060). Con il tempo parziale si sono rese disponibili in provincia di Caserta tante ore in più in organico che saranno utilissime ai docenti di ruolo soprannumerari, alle ristrutturazione cattedra, alle assegnazioni provvisorie e ai precari per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. I docenti autorizzati al part time dovranno stipulare i relativi contratti con i competenti dirigenti scolastici con decorrenza primo settembre 2023. E sul fronte scuola ora si attendono i dati sull'organico di fatto e quindi i posti disponibili per le immissioni in ruolo e gli incarichi annuali che dovrebbero essere pubblicati dall'ufficio scolastico provinciale all'inizio del mese di agosto.