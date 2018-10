I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Caserta hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di beni nella disponibilità di Alfonso Amodio, 42 anni, nato a Santa Maria Capua Vetere, imprenditore casertano già appartenente al clan dei Casalesi e operante nel settore dei videopoker (per un valore di oltre 220mila euro). Il provvedimento è stato emesso dal tribunale, sezione penale, di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della procura, all'esito di mirati accertamenti economico-patrimoniali disposti dopo la sentenza di condanna divenuta definitiva nei confronti di Amodio, già condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso.



In particolare, Amodio è stato considerato imprenditore colluso con il clan dei Casalesi, che grazie a tale vicinanza ha potuto

imporsi nel territorio in posizione dominante

facendo ottenere al clan di riferimento

risorse, servizi o utilità

. Infatti, lo stesso Amodio, con la minaccia implicita derivante dalla forza di intimidazione della criminalità organizzata, imponeva l'installazione dei videopoker all'interno di locali commerciali ubicati in provincia di Caserta, coartando così la libertà di impresa dei diversi esercenti e limitando la concorrenza del settore, per poi riversare parte dei proventi conseguiti nelle casse dell'organizzazione criminale.



Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Caserta, con il coordinamento della procura, ha svolto una lunga indagine finalizzata alla ricostruzione nel tempo della posizione reddituale e patrimoniale di Amodio e del suo nucleo familiare, acquisendo una copiosa documentazione, tra cui i contratti di compravendita dei beni e delle quote societarie, nonché numerosi altri atti pubblici che hanno interessato nel tempo l'intero nucleo familiare investigato. Così è stato riscontrata, per alcune annualità, la sproporzione esistente tra i beni di Amodio e dei propri familiari e i redditi da questi dichiarati. Sono stati pertanto sequestrati - in vista della successiva confisca - due appartamenti a Santa Maria Capua Vetere e conti correnti fino a concorrenza dell'intero importo di 220mila euro da sottoporre a misura cautelare reale.

Lunedì 1 Ottobre 2018, 13:23 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2018 13:40

