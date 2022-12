Caserta, torna la Notte bianca: pattinaggio e Babbo Natale

Dopo quattro anni dall’ultima edizione, sabato 10 dicembre ci sarà di nuovo la Notte Bianca a Caserta. Un appuntamento imperdibile per gli abitanti della città e per Terra di Lavoro . Con l'ormai tradizionale tappa del Ce Gusto Streat Fest, la grande festa della buona enogastronomia locale. Ma non sarà questo l’unico appuntamento. «Quest’anno – ha spiegato Gian Piero Menditto, coordinatore generale della manifestazione – abbiamo voluto programmare eventi adatti a tutte le fasce di età. Dal villaggio di Babbo Natale, alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, fino allo spettacolo comico in piazza Dante o alla esibizione musicale. Insomma, spazio davvero a tutti».

Il calendario ufficiale con tutti gli appuntamenti e la suddivisione delle piazze sarà pubblicato lunedì mattina. A organizzare le iniziative il Comune di Caserta, con il coordinamento generale dell’avvocato Gian Piero Menditto e in collaborazione con la Società Showlive srls, della ditta Bss e dell’associazione Zero Zero Live.