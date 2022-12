Salerno, accese le luci d'artista: unicorno e albero tra le attrazioni

A Salerno si respira aria di Natale con l'accensione delle Luci d'artista, la consueta e attesa esposizione d'arte luminosa nei parchi, piazze e strade cittadine che durerà fino al 29 gennaio 2023. Si tratta di una edizione, la diciassettesima, arricchita di nuove installazioni e opere luminose che abbelliranno tutta la città. Tante le nuove installazioni posizionate soprattutto a Largo Campo, parte della villa comunale, corso Vittorio Emanuele, zona stazione e nelle piazze orientali.

Tanti originali percorsi luminosi che richiamano le fiabe, il mito, gli animali, le stelle e la natura. Animali leggendari in Villa comunale con l'unicorno, il mammut e la mastodontica araba fenice, il Volo delle farfalle in piazza Sedile del Campo, e ancora, Le quattro stagioni nel centro storico e il suggestivo Albero della Vita con un cielo di luci blu in piazza Flavio Gioia sono solo alcune delle meravigliose attrazioni visibili dal pomeriggio del 2 dicembre. Un albero di Natale più grande e interattivo abbellisce piazza Vittorio Veneto e che coinvolgerà i turisti e i cittadini salernitani in un emozionante percorso. Nuove decorazioni anche per l'albero in piazza Portanova che è alto oltre venti metri ed è arricchito di palline bianche, qualche inserto floreale e stelle. Numerose, dunque, le novità di questa edizione con installazioni e tanti eventi collaterali di cultura, musica e spettacoli. Come fin dalla prima edizione, le lampade saranno a led a basso consumo energetico. Per questa giornata di accensione, l'amministrazione comunale e il sindaco Vincenzo Napoli hanno scelto la linea della sobrietà senza alcuna inaugurazione ufficiale in segno di vicinanza alla tragedia che ha colpito l'isola di Ischia nei giorni scorsi.