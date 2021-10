Caserta, vaccino antinfluenzale Via alle somministrazioni

Avviata la campagna antinfluenzale. Profilassi gratuita per operatori sanitari, adulti anziani con più alto rischio di complicanze, donne in gravidanza, persone con patologie di base (ad esempio diabete, asma, ipertensione) e i bambini al di sotto dei cinque anni, con particolare attenzione a quelli più piccoli, con età compresa tra i sei mesi e i due anni. L'obiettivo minimo perseguibile di copertura vaccinale per l'Asl casertana è del 75%...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati