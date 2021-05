Vaccini, nuovo hub a Francolise: Asl ed Esercito binomio vincente

Sarà inaugurato domani pomeriggio alle 18 il nuovo hub vaccinale dell'Asl di Caserta a Francolise, in collaborazione con i militari della brigata Garibaldi. Era stato già annunciato nei giorni scorsi dal manager dell'azienda Ferdinando Russo che sarebbero stati operativi altri tre punti per il servizio vaccinale anti Covid. Questo di Francolise, nel distretto 14 di Teano diretto da Salvatore Moretta, sarà operativo da oggi, con 12 poltrone e sette postazioni di accettazioni, oltre ad una grande sala con 85 sedie per l'utenza in attesa del tempo post vaccino. Oltre ad aver realizzato una tensostruttura per il ristoro degli operatori sanitari e del personale addetto al servizio, i militari si occuperanno del filtro di accesso al punto vaccinale, insieme ai volontari della Protezione civile di Francolise e quella regionale e provinciale.

«Il nostro primo obiettivo è quello di raggiungere almeno le 1.500 somministrazioni giornaliere», commenta il referente Vincenzo Grella. All'inaugurazione di oggi, oltre i vertici dell'Asl e della brigata, ci saranno i sindaci di Francolise, Mondragone, Sparanise, Cancello Arnone, Grazzanise, Falciano, Santa Maria la Fossa, Teano, Calvi Risorta e Castel Volturno. È probabile che saranno presenti anche il vescovo di Teano e di Capua.