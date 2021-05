Dopo il successo c'è il secondo Astra Day Altre 24 ore di vaccini il 18 alla Garibaldi

CASERTA - Dopo le oltre 8000 dosi somministrate in 41 ore di vaccinazioni no stop l'Asl di Caserta punta a bissare il successo. Il secondo AstraDay è fissato per il giorno 18.05.2021 presso la Caserma Ferrara Orsi - Brigata Garibaldi in Caserta, per la somministrazione del vaccino Vaxzevria Astra Zeneca, per tutti gli utenti (over 18 anni) residenti nei Comuni afferenti all’ASL Caserta.

L’ASL Caserta ha organizzato, presso la Caserma Ferrai Orsi – Brigata Garibaldi in Caserta un secondo AstraDay con inizio alle ore 06:00 del 18.05.2021 e con termine alle ore 06:00 del 19.05.2021 per 6000 somministrazioni.

Per i residenti in ASL Caserta che intendono partecipare è obbligatorio registrarsi preventivamente all’indirizzo https://web.aslcaserta.it/AstraDayGaribaldi. Per poter correttamente effettuare la registrazione sono indispensabili: Codice fiscale, Numero tessera Sanitaria, Indirizzo e-mail, Numero di telefono cellulare. Il portale per la registrazione sarà aperto a partire dalle ore 06:00 del 15.05.2021.