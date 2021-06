La Casertana non è riuscita ad iscriversi al prossimo campionato di serie C. La clamorosa notizia è di pochi minuti fa: nonostante una corsa contro il tempo il presidente D'Agostino non è riuscito ad ottenere la fidejussione bancaria necessaria per l'ammissione. Il club ha comunque presentato la restante documentazione e nei prossimi giorni proporrà un ricorso, mostrando gli assegni circolari da 350mila euro predisposti per il pagamento della garanzia proprio ieri. Le speranze di un accoglimento sono ridotte al lumicino.