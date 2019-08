CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 18 Agosto 2019, 08:00

L'uomo passeggia col figlio di sei anni sul ciglio della strada. Un automobilista sbanda e lo investe, uccidendolo sul colpo. Poi fugge senza fermarsi a prestare soccorso. Il ragazzino invece, che era sempre accompagnato da uno dei genitori o da un familiare in quanto bisognoso di una cura speciale, è illeso e scappa terrorizzato a casa. Ma nelle fasi concitate dell'incidente il bambino non si trova. C'è il timore che possa essere accaduto qualcosa anche a lui dopo aver assistito all'agghiacciante fine del papà. Per fortuna però un conoscente lo intercetta e lo mette in salvo.