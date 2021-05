Al via l'abbattimeno dell' American Palace: va giù l'ecomostro abusivo della Domiziana

«Si avvia a conclusione la lunghissima vicenda del fabbricato abusivo American Palace ubicato sulla Via Domiziana, al chilometro 34, nel Comune di Castel Volturno, situato su un'area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica e in prossimità della Pineta di Castel Volturno e del canale dei Regi Lagni.

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Terra dei fuochi, nel Casertano controlli dell'Esercito con il... L'AMBIENTE Terra dei Fuochi, 4 aziende sequestrate tra Giugliano e San Tammaro

Lunedì comincerà infatti, presente l'assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio Bruno Discepolo, la procedura di demolizione di questo fabbricato caratterizzato da 5 piani fuori terra, per un totale di oltre 4.500 mq di superficie complessiva, per una volumetria di circa 24.000 metri cubi». È quanto si afferma in una nota della Regione Campania.

Per la demolizione del fabbricato saranno utilizzate le risorse previste dall'apposito capitolo del decreto della Direzione Generale del Governo del Territorio della Giunta Regionale che ha stanziato un fondo di 900.000 euro, destinato all'abbattimento degli immobili abusivi presenti sul territorio del Comune di Castel Volturno. «I lavori per la costruzione del fabbricato risalgono ai primi anni Ottanta e sono stati realizzati senza alcuna autorizzazione edilizia» rileva ancora la nota.

Dice l'assessore Bruno Discepolo: «Continua l'impegno della Regione Campania per la riqualificazione del territorio di Castelvolturno, attraverso la redazione del Masterplan del litorale Domitio-Flegreo con il rilancio delle attività economiche e l'individuazione di progetti finalizzati alla rinascita dell'area e, dall'altro lato, per il ripristino della legalità e il risanamento dell'ambiente».