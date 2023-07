Adotta un cane: parte le campagna di adozione a Cesa con possibilità di ottenere anche un contributo in denaro per chi sceglie di portare a casa, con le dovute garanzie, un esemplare di quello che è da sempre il migliore amico dell'uomo.

Il comune è sprovvisto di un proprio canile, anche perché per le sue ridotte dimensioni, sarebbe antieconomico sostenerne le spese, per cui l'amministrazione guidata dal sindaco Enzo Guida si è rivolta ad una struttura privata, come fanno altri comuni, pagando la retta per quei cani che sono stati accalappiati nel territorio comunale e non hanno proprietari.

«Al momento, presso il canile convenzionato con il Comune, - ricorda il sindaco lanciando la campagna di sensibilizzazione per l'adozione - sono ricoverati 4 cani» e aggiunge un particolare di non poca importanza: «Chi fosse interessato può chiedere di adottarli ricevendo per 3 anni un contributo economico di 200 euro».

«Ovviamente - dice Guida siamo consci che si tratta di una somma che qualcuno considererà irrilevante, ma la molla che deve far scattare l'adozione è l'amore per i cani. I 200 euro annui sono solo un effetto collaterale positivo. Adottare un cane è un atto di amore e il successivo accudimento richiede pazienza e sacrifici. Solo chi veramente predisposto potrà farlo sapendo che il nuovo amico gli sarà veramente fedele e gli terrà compagnia, soprattutto se si tratta di una persona sola». Chiunque fosse interessato potrà rivolgersi per informazioni agli uffici comunali che li affiancheranno nelle formalità.