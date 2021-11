Pirati del volante, cinture e frecce ignorate da un conducente su tre

Gli ultimi dati Istat sugli incidenti stradali hanno restituito una dimensione migliore dell'anno precedente. Ma sono riferiti al 2020, quando le restrizioni avevano ridotto drasticamente il traffico veicolare. Quello della sicurezza in auto è un tema sempre attuale, e numeri altrettanto recenti, ma su un lasso di tempo più vicino, sottolineano che il 28,38 per cento dei conducenti non allaccia la cintura di sicurezza. È un dato nazionale che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati