Domenica 19 Agosto 2018, 12:50

FALCIANO DEL MASSICO - Torna la sindrome di Lochness a Falciano del Massico dopo l’avvistamento di un alligatore o un caimano (un rettile loricato, come specie) in sostanza, da parte di un gruppo di turisti che sono riusciti anche a fare uno scatto per poi abbandonare immediatamente il lago. Alcuni anni fa, testimoni attendibili della zona e senza interesse a mentire tra cui un pescatore, riferirono di quella anomala presenza nella riserva, avvistata anche per qualche minuto sulla terra ferma. Una notizia che attirò per un certo...