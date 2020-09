Una visita inattesa da parte ma tanto sperata dall’altra. Domattina il premier Giuseppe Conte e il ministro Lucia Azzolina, intorno alle 11 circa, faranno tappa a San Felice a Cancello, nel Casertano, per aprire l’anno scolastico dell’Istituto Comprensivo “Francesco Gesuè”, che nell’ultimo ha subito venticinque raid vandalici denunciati dalla preside Teresa Mauro. La visita è stata resa ufficiale solo nella tarda serata di ieri, attraverso una nota diramata da Palazzo Chigi. Nel pomeriggio di oggi una squadra, che segue il premier in tutti i suoi spostamenti, arriverà nella cittadina della Valle di Suessola per predisporre un piano sicurezza vista la presenza di alte cariche dello Stato. La visita segue una telefonata dell'Azzolina alla dirigente scolastica, registratasi circa una settimana fa, dopo l’ultimo atto vandalico al plesso della primaria “Don Milani” (inagibile dal 2019). "Non ho parole, non riesco nemmeno a parlare. E' un evento storico per la nostra comunità scolastica e per tutta San Felice", dice la Mauro.

Ultimo aggiornamento: 11:37

