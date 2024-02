"Coriandoli gricignanesi" e "Aria pulita" per un Carnevale che rispetti l'ambiente

Un carnevale con temi sociali, legati al recupero dei giovani e all’ambiente. È un carnevale impegnativo quello ideato dalle associazioni “Coriandoli Gricignanesi” e dal comitato “Aria pulita”, due gruppi legati dal filo ideale di solidarietà fra generazioni e cultura di tutela ambientale, in un territorio che sta rinascendo proprio grazie all’impegno dei suoi cittadini.

E così, ieri, c’è stata una prima tappa dell’immensa sfilata partita da via Sant’Antonio Abate, terminata in piazza Municipio a Gricignano. «Unendo le forze andiamo in scena con un programma che si concluderà martedì 13 febbraio, ma andrà avanti anche la domenica successiva con la presenza di artisti di strada nei pressi della villa comunale», ha dichiarato Nicola Fiorillo, presidente di “Coriandoli gricignanesi” insieme a Benedetto Moretti vicepresidente. «Un tema, in particolare, è stato scelto da alcuni giovani che abbiamo coinvolto per evitare che prendessero strade sbagliate e che chiamavamo “vichinghi”. E così, è nato il carro dei vichinghi».

Fra gli altri, c’è anche un carro con incisa una frase: «Forza Andrea, non mollare!», rivolto a un ragazzo che è rimasto vittima di un incidente stradale e lotta per recuperare le forze. Bellissimi i personaggi di carta pesta ideati da “Aria pulita” con presidente Giovanni Tessitore e vicepresidente Gianluca Munno: «Il carro rappresenta uno scienziato che cerca soluzioni ai problemi ambientali dei nostri territori», spiega il presidente. Entrambe le associazioni hanno collaborato per dare voce a un lavoro duro svolto da giovani e meno giovani di Gricignano di Aversa. E ce l’hanno fatta.

