Carnevale Viareggio, sequestrati 6.500 prodotti non sicuri

EMBED

(LaPresse) I finanzieri del comando provinciale di Lucca, in vista del Carnevale di Viareggio del 2024, hanno intensificato l’attività di controllo economico del territorio. Le fiamme gialle del Gruppo Viareggio hanno trovato, presso il mercato coperto di Viareggio, esposti alla libera vendita, su di una bancarella gestita da un uomo di origine cinese, circa 6.500 prodotti non sicuri: accessori per il carnevale, vestiti e addobbi di carnevale e giocattoli, privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza degli stessi, in violazione del Codice del Consumo e delle disposizioni di legge sulla sicurezza e indicazioni in materia di giocattoli. L’esercente è stato multato.