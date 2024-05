Cuneo, alpinista bloccato a 2.800 m di altezza: lo spettacolare salvataggio con l'elicottero

EMBED

(LaPresse) Momenti di paura per un alpinista francese in difficoltà a 2.800 metri di altezza sul Te de la Frema, in Valle Maira, nel cuneese. Ad aiutare l'escursionista ci hanno pensato gli elisoccorritori dei vigilidelfuoco, a bordo del Drago 61, a raggiungerlo e portarlo al sicuro a valle. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE