Una poliziotta della questura di Caserta di 52 anni è deceduta all'ospedale del capoluogo, dove era stata accertata la sua positività al Coronavirus ; la 52enne era un terapia intensiva, e nei giorni scorsi le è stato praticato il tampone, il cui risultato positivo è arrivato stamattina. Nel pomeriggio le condizioni della donna sono peggiorate; la 52enne è poi deceduta. In servizio da anni in servizio all'Ufficio di prevenzione generale, era una «voce storica» della sala operativa, che gestiva le situazioni di ordine pubblico più delicate.«era una delle migliori funzionarie che avevamo, di cui tutti si fidavano» ricordano i suoi colleghi. Dopo la notizia della positività, alcuni poliziotti della questura sono stati messi in quarantena a scopo precauzionale. Lascia marito e una figlia.