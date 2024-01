Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

BAMBINI IN LIBRERIA

Alla libreria dei piccoli Che Storia, in via Tanucci a Caserta, sabato pomeriggio è prevista la lettura a voce alta del libro “Come abbracciare un libro” di Jana Bauer e Peter Škerl. A seguire un laboratorio creativo. L’evento è rivolto a bambini e bambine dai 6 anni in su.

LIBRI

Due gli appuntamenti in programma al Mondadori Bookstore di Santa Maria Capua Vetere.

Si comincia sabato con Vincenzo Mazzarella, che presenterà il suo “Pompa - racconti del territorio e Reggia di Caserta”. A seguire, sabato, toccherà a Gaetano Ippolito con “Inferno K”.

MUSICA/1

Dopo sei anni, domenica Gennaro Vitrone ritorna in concerto all’Auditorium Bianca D’Aponte di Aversa. Con una band formata da Ernesto Orecchio, Almerigo Pota, Donato Tartaglione e Carmine Silvestri, il cantautore presenta i suoi brani ed alcune canzoni della nostra musica d’autore a cui regala una nuova veste.

MUSICA/2

Il trio formato da Lello Petrarca al piano, Vincenzo Faraldo al contrabbasso e Gino Izzo alla batteria sarà venerdì sera al Pecoranera di Pignataro Maggiore per accompagnare il pubblico in un viaggio musicale attraverso gli standards più famosi, interpretati in chiave latin.

TEATRO/1

Francesco Cicchella arriva al Teatro Comunale Parravano di Caserta, in scena da venerdì a domenica con "Bis!". Accompagnato da Vincenzo De Honestis e da una band diretta dal maestro Paco Ruggiero, l’artista ripropone i suoi cavalli di battaglia - come le parodie di Achille Lauro e Massimo Ranieri – alternandoli a performances inedite.

TEATRO/2

Per l’intero week-end ad OfficinaTeatro, a San Leucio, c’è "Malgrado il cielo riflesso sui vetri", spettacolo scritto e diretto da Michele Pagano ed interpretato da Andrea Cicia. Una storia che parla di amore, di educazione, di pedagogia, di migrazione.

TEATRO/3

Al Teatro Civico 14 di Caserta sabato e domenica torna in scena la Compagnia VulìeTeatro con “Pig Bitch” di Marina Cioppa, che è anche sul palco insieme con Stefania Remino. Unno spettacolo provocatorio e profondo che sfida le convenzioni.