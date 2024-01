Galleria Toledo, in scena il laboratorio-spettacolo «Lettere dalla notte» di Chiara Guidi, dove i protagonisti non sono attori

«Lettere dalla notte», in scena domenica 21 gennaio alle 20.30, presso Galleria Toledo, al teatro stabile d’innovazione, diretto da Laura Angiulli, è liberamente tratto dai testi del Premio Nobel, Nelly Sachs.

In scena con Chiara Guidi, un coro di cittadini e cittadine che parteciperà ad un laboratorio a Galleria Toledo nei tre giorni precedenti. «Lettere dalla notte» è un’esperienza pratica, per la quale non è richiesta una preparazione tecnica. Dopo tre giorni di laboratorio (per un totale di 12 ore) condotto da Chiara Guidi e basato sulla sua tecnica molecolare – i partecipanti vengono coinvolti nella rappresentazione finale, creando un coro poetico che evoca, attraverso il corpo sonoro e concorde delle voci, le creature di nebbia dalle quali i versi di Nelly Sachs fanno scaturire la musica.

Lo spettacolo – che si basa sui testi tradotti da Anna Ruchat – ha la musica originale eseguita dal vivo di Natàn Santiago Lazala; cura del suono di Andrea Scardovi.

Tra le voci più appartate e possenti del Novecento, Nelly Sachs ci arriva come un soffio tenace, che resiste al tempo.

Nella sua poesia, nella polvere che spesso evoca, si intravede il cammino doloroso dei popoli e delle genti, di cui il verso fa scaturire la musica. La scrittura di Nelly Sachs, Premio Nobel per la letteratura nel 1966, viene riscoperta da Chiara Guidi – in collaborazione con Elena Di Gioia – anche attraverso il carteggio che essa ebbe per molti anni con un altro grande poeta, Paul Celan, che condivise con lei le ferite del Novecento e la condizione di esule dalla Storia, cui scrisse: «Viviamo entrambi nella patria invisibile».

Nel teatro, la parola solitaria delle lettere si trasforma in coro poetico, evocando, attraverso il corpo sonoro e concorde delle voci, quelle «creature di nebbia» che l’artista cercava.