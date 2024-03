Napoli, «Divine» di Danio Manfredini a Galleria Toledo

A Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione ai Quartieri Spagnoli, diretto da Laura Angiulli, in scena sabato 23 marzo e domenica 24 marzo 2024 Danio Manfredini in «Divine», liberamente ispirato al romanzo di Jean Genet, «Nostra signora dei fiori». Sabato alle 20,30, domenica alle 18.

Il libro fu scritto nel 1944, nel periodo che Genet passò in carcere a Parigi. Nel romanzo il protagonista è lo stesso autore colto nell’universo carcerario fatto di celle, corridoi, compagni di sventura.

Genet prende ispirazione proprio dalle presenze intorno a lui per dare vita ad una storia inventata. Dalla complessità del romanzo è stato estratto un ramo che è la storia di Divine, al secolo Louis Culafroy, un ragazzino che scappa di casa per condurre a Parigi una vita da travestito. L’incontro con Mignon, un ladruncolo e l’incontro con Nostra Signora dei Fiori, un giovane assassino, segneranno in maniera indelebile la vita di Divine.