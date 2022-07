Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

CINEMA

Martedì in Villa Giaquinto, a Caserta, la rassegna “Cinema in erba” prosegue con la proiezione di “Jersey Boys”, film di Clint Eastwood, adattamento cinematografico dell'omonimo musical di Broadway, vincitore dei Tony Awards nel 2005. Ingresso libero.

FESTIVAL/1

Da venerdì a domenica a Pontelatone si terrà il "Casavecchia & Pallagrello Wine Festival". Una tre giorni di degustazioni, iniziative, visite in cantina e spettacoli in un programma dedicato a due grandi vitigni autoctoni casertani.

FESTIVAL/2

Al via da lunedì la quindicesima edizione del Festival dell'Impegno Civile, in programma dalle ore 18 a Casa don Diana, a Casal di Principe. In occasione del don Diana Day ci sarà la cerimonia di consegna del Premio nazionale don Peppe Diana “Per amore del mio popolo”.

FOOD

Sulla terrazza del Pane e Acqua Bistrot&Cucina, a San Leucio di Caserta, torna “Ripartiamo Rosè”, il ciclo di eventi estivi con al centro i vini rosati della Campania. Il primo appuntamento è per giovedì (dalle 20.30).

LIBRI

I bibliofili del gruppo di lettura del Ritrovo del lettore si riuniscono martedì per confrontarsi sul racconto “Il giunco mormorante” di Nina Berberova. L’incontro, dalle 21, nella sede dell'Associazione Bianconiglio, in via Sant'Antonio a Caserta (località San Benedetto).

MOSTRE

Fino al 16 ottobre alla Reggia di Caserta si può visitare la mostra "Frammenti di Paradiso. Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta", curata da Tiziana Maffei, Alberta Campitelli e Alessandro Cremona. Esposte oltre centocinquanta opere tra dipinti, disegni, sculture, arazzi, erbari, libri e oggetti d’arte, in dialogo tra loro per raccontare la storia del giardino nel corso dei secoli.

MUSICA

Con il suo “Back to the Future Live Tour”, Elisa fa tappa venerdì alla Reggia di Carditello. Il live dell’artista è una festa itinerante per la musica pensando al pianeta, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’argomento green.

SAGRE

A Pignataro Maggiore torna la Sagra degli Antichi Sapori. Da giovedì a lunedì in località Partignano, in via Aldo Moro, la possibilità di degustare piatti che valorizzano le tipicità agroalimentari del territorio dell'Agro Caleno, dai guanti alla pizza figliata.

TEATRO

Tornano gli spettacoli al Quartiere Borbonico di Casagiove, per la seconda edizione della rassegna “Palco Libero”. Si comincia venerdì con la compagnia “Amici di Gaetano”, in scena con "Io Alfredo e Valentina" per la regia di Sergio Lieto.

(Per segnalazioni scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)