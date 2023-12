Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

CINEMA

Martedì per il Cineforum di Caserta Film lab al teatro don Bosco di Caserta è in programma la proiezione di “Tár”, pellicola che racconta la storia della controversa Lydia Tár, tra le più grandi compositrici e direttrici d'orchestra viventi, al centro di polemiche sull'abuso di potere esercitato nel proprio ruolo.

FOOD

A Pignataro Maggiore da venerdì c’è il Baccalà Village, tre giorni tra cibo, musica e cultura.

In piazza Umberto I gli artisti di strada, il cabaret, i giochi per i bambini. Attesa per l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie il giorno dell’Immacolata, alle 19.

INCONTRI

Lunedì il magistrato Catello Maresca sarà a Cellole per presentare il suo nuovo libro “Lo Stato Vince Sempre”. L’incontro, che sarà un’occasione per discutere sul tema della Legalità, si svolgerà nell’aula consiliare “L. Montecuollo” del Municipio alle 17.

LIBRI

Gli appuntamenti del Circolo dei lettori di Capua di Capua, in collaborazione con Capua il Luogo della Lingua festival, proseguono martedì nell’Aula Magna del Liceo Pizzi con Luca Trapanese, autore di "Non chiedermi chi sono".

MOSTRE

S’inaugura martedì all'Archivio di Stato di Caserta "Memorie dialoganti", mostra dedicata ad Andrea Sparaco a dodici anni dalla sua scomparsa. Al vernissage sarà presente anche Massimo Cacciari. Da visitare fino al 29 dicembre nei giorni e negli orari di apertura dell'Archivio.

MUSICA

Al teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere mercoledì Enzo Avitabile è il protagonista di “Napoletana”, uno speciale concerto in acustico dedicato alla canzone napoletana che vede anche l’uso di uno strumento come l’arpina inventato per l’occasione.

TEATRO

Da venerdì a domenica Carlo Buccirosso è in scena al Teatro Parravano di Caserta con “Il vedovo allegro”. La commedia, scritta e diretta dallo stesso attore, racconta le vicende del vedovo ipocondriaco Cosimo Cannavacciuolo.