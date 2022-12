Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti di Natale

BAMBINI

Nella piccola Libreria Che Storia, in via Tanucci a Caserta, venerdì si leggerà ai bambini il libro “Un Natale imprevisto” di Erica De Pieri per Lavieri Edizioni. A seguire un laboratorio creativo. Età consigliata dai 3 ai 12 anni.

CICLOTOUR

E’ organizzata da Ciccio Bike and Tour la pedalata che sabato, con partenza da Villa Giaquinto, in via Galilei a Caserta, condurrà fino al borgo di San Leucio. Il ciclotour in e-bike "Tour della Seta" è adatto a tutti e dura un'ora.

EVENTI NATALIZI

In via San Carlo, a Caserta, il Natale si aspetta con musica live ed artisti di strada. Venerdì, dalle 20.30, l’omaggio a Pino Daniele con la voce di Salvatore Mazzella, il rock degli High Voltage e l’intrattenimento per tutte l’età dei trampolieri.

LIBRI/1

Reduce, come autore, dal successo del programma "Belve", secondo posto al Premio Campiello 2022 con il libro "La foglia di fico" (Einaudi), Antonio Pascale sarà venerdì 23 al Circolo dei lettori per una lectio divertente in cui racconterà modelli narrativi grazie ai quali sono state costruite le grandi storie che fin da bambini ci hanno emozionato.

LIBRI/2

Sabato il Circolo dei lettori di Capua ospiterà il giornalista d'inchiesta e inviato de “Le Iene” Gaetano Pecoraro, intervistato dalle giornaliste Marilù Musto e Maria Michela Formisano sul suo libro “Il male non è qui. Matteo Messina denaro. Il romanzo” edito da Sperling e Kupfer.

MUSICA/1

Nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta, nell’ambito della rassegna Autunno Musicale, lunedì è in programma “Concerto per un giorno di festa”: l’Orchestra da Camera di Caserta, con la direzione di Antonino Cascio e con Bruno Canino al pianoforte eseguirà brani di Johann Simon Mayr.

MUSICA/2

Venerdì le Ebbanesis, il duo formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa che, nel giugno del 2017, ha cominciato ad attirare l’attenzione grazie ad originali rivisitazioni di classici della canzone napoletana e celebri brani rock cantati in dialetto, è in concerto all’Art Gallery Civico 103, ad Aversa.

MUSICA/3

Venerdì al Mantovanelli Live, a Caserta, i Daudia, ovvero il duo formato da Davide Maiale e Claudia Pasquariello, accompagnati dalla loro band presenteranno il loro ultimo album “An Unplugged Merry Christmas” con le più famose hit natalizie riarrangiate in chiave acustica.

TEATRO/1

I giorni di Natale e di Santo Stefano sul palco di OfficinaTeatro, a San Leucio, torna “Arraggia”, spettacolo tratto dalle opere di Raffaele Viviani, ideato e diretto da Michele Pagano.

TEATRO/2

Domenica al Piccolo Teatro CTS, in via Pasteur a Caserta, va in scena lo spettacolo/talk show “Casa Bagaria”. Diversi i protagonisti che metteranno in evidenza le loro capacità artistiche e d’improvvisazione: da Gino Accardo a Diego Consiglio, da Gennaro Sacco a Lucia Cassini.

(Per segnalazione scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)