Cosa fare a Caserta, tutti gli appuntamenti del fine settimana

BAMBINI

Domenica pomeriggio alla libreria Che Storia, a Caserta, per i più piccoli è in programma la lettura a voce alta del libro “Api e vermi di terra” di Florence Thinard, Silvia Passaquindici E Benjamin Flouw. A seguire un laboratorio creativo.

LIBRI/1

E’ all’Enoteca Provinciale, in via Battisti a Caserta, che sabato Carlo Scatozza presenterà "In bici nei dintorni della Reggia di Caserta" Dialogano con l'autore Luca Simeone, Gianni Cerchia e Vincenzo D'Antonio.

LIBRI/2

Francesco Amoruso con il suo libro "Atti mancati" (Terebinto Edizioni) sarà sabato alla libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere.

L’incontro con l’autore a partire dalle 18.

MANIFESTAZIONI

Proseguono anche nel weekend i numerosi eventi del “Capua il Luogo della Lingua Festival”. Tra i tanti appuntamenti la storica teatralizzazione della causa del Placito Capuano, sabato nel cortile di Palazzo Fieramosca, gli incontri con Daniela Carmosino (venerdì) e Franco Arminio (sabato).

MUSICA/1

C’è anche un omaggio a Fausto Mesolella nella scaletta del live dei Nantiscia, sabato al Piccolo Teatro Cts di Caserta. Il gruppo è composto da Annalisa Messina (voce), Ferdinando Ghidelli (chitarre), Donato Tartaglione (basso), Almerigo Pota (tromba) e Giuseppe Vertaldi (tamburi).

MUSICA/2

Al “Centro Commerciale Campania” di Marcianise arriva Angelina Mango. La cantante, protagonista dell’edizione 2023 di Amici di Maria De Filippi dove ha trionfato nella sua categoria, venerdì incontrerà i fans e firmerà le copie del nuovo album “Voglia di vivere”.

MUSICA/3

Nella Cappella Palatina della Reggia sabato l’Orchestra da Camera di Caserta inaugura il ciclo di concerti “La musica al tempo di Vanvitelli. I musicisti, diretti dal Maestro Antonino Cascio, proporranno brani di autori napoletani e d’Oltralpe.

MUSICA/4

Sabato al Pecoranera di Pignataro Maggiore il live del trio composto da Aldo Fucile alla batteria, Pietro Condorelli alla chitarra e Lello Petrarca al piano. Per gli ascoltatori una proposta fatta di brani insoliti della tradizione afroamericana alternati a musiche originali.

TEATRO/1

La quattordicesima stagione del teatro Civico 14, a Caserta, si conclude con “Tutta colpa di Ugo” di Elvira Scorza. Lo spettacolo, al so debutto nazionale dopo la vittoria del bando “Verso Sud”, andrà in scena sabato e domenica.

TEATRO/2

Nella Sala Teatro di Palazzo Fazio, a Capua, domenica l'associazione "ComicArt" di Frattaminore rende omaggio ai grandi autori partenopei con lo spettacolo "Napoli...e son felice", di e con Angelo Perotta, che cura anche la regia, e con Mario Coppeta.

TEATRO/3

Sul palco del Nostos Teatro di Aversa sabato e domenica (con repliche il fine settimana successivo) c’è lo spettacolo “Aemoraggia”, liberamente tratto da Calderón di Pier Paolo Pasolini con gli attori del Progetto Nostoi per la regia di Dimitri Tetta.

VISITE GUIDATE

Domenica torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Per l’occasione saranno diverse le dimore storiche che potranno essere visitate gratuitamente: dal Giardino di Palazzo Cocozza di Montanara, a Casolla, a Palazzo San Carlo, a Santa Maria Capua Vetere, fino a Palazzo Lanza, a Capua.