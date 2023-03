Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti della settimana

LIBRI

Negli spazi dell’Associazione Alterum, a San Nicola la Strada, venerdì si presenta il libro “Anita” di Marilena Lucente. Dialogherà con l’autrice, lo scrittore Giuseppe Romanelli. Letture a cura di Annabella Esposito.

MUSICA/1

Al Day Twenty9, in via Marchesiello a Caserta, venerdì Stefania Tallini e Franco Piana presentano "E se domani", nuovo progetto in cui la pianista ed il flicornista trovano un punto di fusione attraverso un repertorio di brani originali, reinterpretazioni di standard jazz, di canzoni italiane e della musica brasiliana.

MUSICA/2

Sono due i concerti previsti questa settimana al teatro Lendi di Sant’Arpino: lunedì spazio al repertorio di Valentina Stella; a seguire, giovedì, Fabio Concato con i brani più significativi della sua carriera.

POESIA/1

Martedì, in occasione della “Giornata mondiale della poesia”, alla libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere è in programma l’incontro dal titolo "Dal paradiso all'inferno: i sonetti e la figura della dark lady" per il ciclo “I Sonetti di Shakespeare” a cura del professore di Lingua e letteratura inglese, Pasquale Pagano.

POESIA/2

Sempre per la “Giornata mondiale della poesia”, martedì una bella iniziativa dell’associazione “La Ginestra”: dalle 10.30 alle 12.30 appuntamento in piazza Vanvitelli per una lettura poetica sul tema “Contro tutte le guerre” che coinvolgerà passanti ed allievi di Istituti della città.

TEATRO/1

Mercoledì al teatro comunale Costantino Parravano di Caserta andrà in scena “Pojana e i suoi fratelli”. Lo spettacolo vedrà sul palco Andrea Pennacchi, con musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato.

TEATRO/2

Daniele Russo porta in scena, con la regia del fratello Gabriele, "Le cinque rose di Jennifer" di Annibale Ruccello. Lo spettacolo sarà giovedì al teatro Ricciardi di Capua e da venerdì a domenica al comunale Parravano di Caserta.