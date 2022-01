Covid, gli ospedali ora reggono ma ci si prepara al «picco»

Caserta regge ancora. Per ora nessuna fila di ambulanze davanti al Pronto Soccorso nè richieste fuori azienda di posti letto per l'assistenza di pazienti Covid. In totale sono circa 80 i pazienti positivi al Covid ora ricoverati nelle due strutture nosocomiali predisposte. Questi sono solo una minima parte dei 22.045 attuali positivi monitorati in Terra di Lavoro. Venti degli 80 ricoverati, poi, non risiedono nel casertano ma fuori provincia.